3. Liga: FC Ingolstadt 04 – VfL Osnabrück, 1:4 (1:3)

Die 3.514 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Erik Engelhardt brachte Osnabrück bereits in der zweiten Minute in Front. In der 19. Minute erzielte Calvin Brackelmann das 1:1 für den FC Ingolstadt 04. Sven Köhler trug sich in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Engelhardt seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Guerino Capretti Valmir Sulejmani und Brackelmann vom Feld und brachte Jalen Hawkins und Dominik Franke ins Spiel. Omar Haktab Traoré besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den VfL Osnabrück (73.). Mit Lukas Kunze und Noel Niemann nahm Tobias Schweinsteiger in der 77. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Niklas Wiemann und Henry Rorig. Letztlich fuhr Osnabrück einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.