3. Liga: FC Viktoria Köln – Rot-Weiss Essen, 1:0 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Mike Wunderlich brachte sein Team in der 50. Minute nach vorn. Christoph Dabrowski setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Lawrence Ennali und Meiko Sponsel auf den Platz (63.). In Minute 68 der nächste Rückschlag für Rot-Weiss Essen: Isaiah Young sieht den zweiten gelben Karton. Christoph Dabrowski wollte die Gäste zu einem Ruck bewegen und so sollten Luca Wollschläger und Björn Rother eingewechselt für Torben Müsel und Felix Götze neue Impulse setzen (82.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Viktoria und Essen aus.