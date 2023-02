3. Liga: FC Viktoria Köln – Sport-Club Freiburg II (Montag, 19:00 Uhr)

Viktoria trifft am Montag mit der Reserve des Sport-Club auf einen formstarken Gegner. Zuletzt spielte Vikt. Köln unentschieden – 1:1 gegen SG Dynamo Dresden. Freiburg II siegte im letzten Spiel gegen den MSV Duisburg mit 2:0 und liegt mit 42 Punkten weit oben in der Tabelle. Im ersten Duell hatte beim 1:0 ein Tor mehr den Ausschlag zugunsten des Sport-Club Freiburg II gegeben.

Wer den Sport-Club besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 22 Gegentreffer kassierte die Elf von Trainer Thomas Stamm. Der Gast weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, sechs Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Freiburg II tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.