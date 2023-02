3. Liga: FSV Zwickau – SV Meppen, 1:1 (0:1)

Für den Führungstreffer von Meppen zeichnete Marius Kleinsorge verantwortlich (24.). Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der Tabellenletzte, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Mit einem Wechsel – Morgan Faßbender kam für Kleinsorge – starteten die Gäste in Durchgang zwei. Marvin Pourié war vor 5.000 Zuschauern an diesem Tag nicht unbedingt mit Fortuna im Bunde: Er überwand seinen eigenen Torhüter unglücklich zum 1:1 (67.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Zwickau und der SV Meppen spielten unentschieden.