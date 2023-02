3. Liga: MSV Duisburg – SV Meppen (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag treffen die Zebras auf Meppen. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Am letzten Spieltag nahm Duisburg gegen den Sport-Club Freiburg II die neunte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Der SV Meppen musste sich am letzten Spieltag gegen den SV Waldhof Mannheim mit 1:3 geschlagen geben. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der MSV Duisburg hatte mit 3:0 gesiegt.