3. Liga: SC Verl – SG Dynamo Dresden, 2:3 (1:2)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Joel Grodowski sein Team in der elften Minute. Ahmet Arslan vollendete in der 29. Minute vor 1.963 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Dennis Borkowski mit dem 2:1 für Dresden zur Stelle (41.). Die Pausenführung von SG Dynamo Dresden fiel knapp aus. In der Halbzeitpause veränderte Verl die Aufstellung in großem Maße, sodass Maximilian Wolfram, Stijn Meijer und Yari Otto für Grodowski, Nicolas Sessa und Oliver Batista Meier weiterspielten. Wolfram versenkte den Ball in der 68. Minute im Netz von Dynamo Dresden. Wenig später kamen Claudio Kammerknecht und Jakob Lemmer per Doppelwechsel für Niklas Hauptmann und Borkowski auf Seiten von Dresden ins Match (70.). Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Lemmer, der mit seinem Treffer in der 90. Minute die späte Führung von SG Dynamo Dresden sicherstellte. Mit Christian Joe Conteh und Kyrylo Melichenko nahm Markus Anfang in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Manuel Schäffler und Kevin Ehlers. Am Ende punktete Dynamo Dresden dreifach beim SC Verl.