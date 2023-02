3. Liga: SC Verl – VfB Oldenburg, 2:1 (1:0)

Nach nur 30 Minuten verließ Christopher Buchtmann von der Mannschaft von Coach Dario Fossi das Feld, Robert Zietarski kam in die Partie. Vor 899 Zuschauern ging der SC Verl in Front: Nicolas Sessa war vom Punkt erfolgreich. Die Elf von Coach Michel Kniat nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In Durchgang zwei lief Oliver Batista Meier anstelle von Nikos Zografakis für den Gastgeber auf. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Kamer Krasniqi bereits wenig später besorgte (49.). Marc Stendera von VfB Oldenburg wurde in der 65. Minute mit der Gelb-Roten Karte belegt und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Nico Ochojski brachte Verl nach 69 Minuten die 2:1-Führung. Wenig später kamen Orhan Ademi und Ayodele Adetula per Doppelwechsel für Max Wegner und Rafael Brand auf Seiten von Oldenburg ins Match (74.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten des SC Verl.