3. Liga: Sport-Club Freiburg II – Borussia Dortmund II (Freitag, 19:00 Uhr)

Beim kommenden Gegner der Reserve von Dortmund lief es zuletzt wie am Schnürchen – die Zweitvertretung des Sport-Club wird mit Sicherheit eine knifflige Aufgabe. Freiburg II gewann das letzte Spiel gegen den FC Viktoria Köln mit 3:0 und liegt mit 45 Punkten weit oben in der Tabelle. Borussia Dortmund II hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man den SV Waldhof Mannheim mit 4:0. Gelingt die Wiedergutmachung? Der BVB II möchte den letzten Auftritt, als man gegen den Sport-Club Freiburg II verlor (0:2), vergessen machen.