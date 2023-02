3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – FSV Zwickau (Samstag, 14:00 Uhr)

SpVgg Oberfranken Bayreuth will wichtige Punkte im Kellerduell gegen den FSV Zwickau holen. Bayreuth schlug den VfL Osnabrück am Samstag mit 3:2 und hat somit Rückenwind. Am letzten Spieltag kassierte Zwickau die zwölfte Saisonniederlage gegen SV 07 Elversberg. Das Hinspielergebnis lautete 2:0 zugunsten des FSV Zwickau.