3. Liga: SV 07 Elversberg – VfB Oldenburg, 3:0 (2:0)

Ein Doppelpack brachte den Tabellenprimus in eine komfortable Position: Nick Woltemade war gleich zweimal zur Stelle (8./17.). Mit der Führung für das Team von Horst Steffen ging es in die Halbzeitpause. Dario Fossi von VfB Oldenburg nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Marc Stendera blieb in der Kabine, für ihn kam Robert Zietarski. Jannik Rochelt ließ den Anhang von Elversberg unter den 4.082 Zuschauern jubeln und dank des nun deutlichen Vorsprungs (noch mehr) vom Sieg träumen. Dario Fossi setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Orhan Ademi und Pascal Richter auf den Platz (62.). Mit Marcel Correia und Thore Jacobsen nahm Horst Steffen in der 67. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Kevin Conrad und Carlo Sickinger. Letztlich fuhr SV 07 Elversberg einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.