3. Liga: SV Meppen – TSV 1860 München, 2:1 (1:1)

Marek Janssen brachte das Heimteam in der 19. Spielminute in Führung. Nach nur 22 Minuten verließ Leandro Morgalla von 1860 das Feld, Christopher Lannert kam in die Partie. Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf Marcel Bär vor 7.735 Zuschauern ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Zum Seitenwechsel ersetzte Samuel Abifade vom SV Meppen seinen Teamkameraden Janssen. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Günther Gorenzel-Simonitsch Stefan Lex und Albion Vrenezi vom Feld und brachte Erik Tallig und Fynn Lakenmacher ins Spiel. Für frischen Wind sollte Einwechselmann Marcos Alvarez sorgen, dem Stefan Krämer das Vertrauen schenkte (56.). Das 2:1 von Meppen bejubelte Marcos Alvarez (58.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Eckermann (Winnenden) siegte der SV Meppen gegen den TSV 1860 München.