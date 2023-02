3. Liga: TSV 1860 München – SC Verl (Sonntag, 13:00 Uhr)

1860 will im Spiel gegen Verl nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Zuletzt musste sich der TSV 1860 München geschlagen geben, als man gegen den SV Meppen die achte Saisonniederlage kassierte. Am vergangenen Samstag ging der SC Verl leer aus – 2:3 gegen SG Dynamo Dresden. 1860 kam im Hinspiel gegen Verl zu einem knappen 1:0-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?

Auf des Gegners Platz hat der SC Verl noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst acht Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert das Team von Michel Kniat auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Saison des Gasts verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat Verl sieben Siege, sieben Unentschieden und acht Niederlagen verbucht.