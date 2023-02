3. Liga: VfB Oldenburg – Hallescher FC (Montag, 19:00 Uhr)

Nach nur einem Punkt aus den zurückliegenden fünf Partien steht Halle am Montag im Spiel gegen Oldenburg mächtig unter Druck. Die elfte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für VfB Oldenburg gegen SV 07 Elversberg. Hallescher FC erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:3 als Verlierer im Duell mit dem Sport-Club Freiburg II hervor. Gelingt die Wiedergutmachung? Oldenburg möchte den letzten Auftritt, als man gegen Halle verlor (0:2), vergessen machen.