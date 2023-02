3. Liga: VfB Oldenburg – TSV 1860 München (Sonntag, 13:00 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 13:00 Uhr trifft Oldenburg auf 1860. VfB Oldenburg trennte sich im vorigen Match 1:1 vom SV Meppen. Der TSV 1860 München zog gegen SG Dynamo Dresden am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren. 1860 kam im Hinspiel gegen Oldenburg zu einem knappen 1:0-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?

Gegenwärtig rangiert VfB Oldenburg auf Platz 15, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr der Heimmannschaft im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 37 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 3. Liga. Die Bilanz des Teams von Dario Fossi nach 20 Begegnungen setzt sich aus fünf Erfolgen, fünf Remis und zehn Pleiten zusammen.