3. Liga: VfL Osnabrück – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 2:3 (1:0)

Die 12.324 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Robert Tesche brachte Osnabrück bereits in der zehnten Minute in Front. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Erik Engelhardt erhöhte für den VfL Osnabrück auf 2:0 (50.). SpVgg Oberfranken Bayreuth stellte in der 65. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Agyemang Diawusie, Christoph Fenninger und Cemal Kaymaz für Luke Hemmerich, Tim Latteier und Marcel Götz auf den Platz. In der 76. Minute erzielte Fenninger das 1:2 für das Team von Coach Thomas Kleine. Das 2:2 von Bayreuth stellte Eroll Zejnullahu sicher (86.). Diawusie machte die Überraschung in der Nachspielzeit (90.) perfekt und brachte SpVgg Oberfranken Bayreuth in Führung. Am Schluss schlug Bayreuth Osnabrück mit 3:2.