BVB II trennt sich von Trainer Preußer

Unter dem früheren Coach von Zweitligist Fortuna Düsseldorf gelangen in 21 Ligaspielen allerdings nur sechs Siege, die Dortmunder Reserve befindet sich auf Tabellenplatz 16 in akuter Abstiegsgefahr.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. In den vergangenen Wochen ist in uns allerdings der Glaube gereift, dass unsere Saisonziele - sowohl was die Entwicklung der Mannschaft als auch die individuelle Entwicklung der Spieler angeht - in dieser Konstellation schwer zu erreichen sein werden“, sagte Ingo Preuß, der Sportliche Leiter der U23.