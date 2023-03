3. Liga: FC Erzgebirge Aue – Rot-Weiss Essen, 2:1 (2:0)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Aue und Rot-Weiss Essen, die mit 2:1 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Enger ging es kaum: Essen hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Dimitrij Nazarov glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den FC Erzgebirge Aue (22./30.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische Bauer (Mainz) die Akteure in die Pause. Der Anschlusstreffer zum 1:2 in der 66. Minute machte den Fans von Rot-Weiss Essen unter den 7.500 Zuschauern wieder Hoffnung auf zumindest einen Punktgewinn. Obwohl dem FC Erzgebirge Aue nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Essen zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.