3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SG Dynamo Dresden (Montag, 19:00 Uhr)

Am Montag bekommt es der FCI mit Dynamo Dresden zu tun, einem Kontrahenten, der den Erfolg zuletzt gepachtet hatte. Am letzten Spieltag nahm Ingolstadt gegen den SV Waldhof Mannheim die elfte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Letzte Woche siegte SG Dynamo Dresden gegen den MSV Duisburg mit 2:0. Damit liegt Dresden mit 44 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Im Hinspiel fand sich beim Stand von 1:1 kein Sieger. Wird es im Rückspiel anders?