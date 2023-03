3. Liga: FC Ingolstadt 04 – Sport-Club Freiburg II (Sonntag, 13:00 Uhr)

Beim kommenden Gegner des FCI lief es zuletzt wie am Schnürchen – die Reserve des Sport-Club Freiburg wird mit Sicherheit eine knifflige Aufgabe. Am letzten Spieltag nahm Ingolstadt gegen die SV Wehen Wiesbaden die zehnte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Der Sport-Club siegte im letzten Spiel gegen Borussia Dortmund II mit 1:0 und belegt mit 51 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Im Hinspiel erlitt die Elf von Guerino Capretti eine knappe 0:1-Niederlage gegen Freiburg II. Springt dieses Mal mehr für den FC Ingolstadt 04 heraus?