3. Liga: FC Viktoria Köln – FSV Zwickau (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft der FC Viktoria Köln auf den FSV Zwickau. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Letzte Woche siegte Vikt. Köln gegen den TSV 1860 München mit 1:0. Damit liegt Viktoria mit 32 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Am Samstag wies Zwickau den SC Verl mit 2:1 in die Schranken. Tore waren zwischen beiden Mannschaften im Hinspiel Mangelware (0:0), nun hoffen die Fans auf „Offensivkost“.