3. Liga: Großartiges Middendorp-Debüt in Meppen

Der 64-Jährige hatte erst am vergangenen Mittwoch das erste Training bei den Emsländern als Nachfolger des entlassenen Stefan Krämer geleitet. In den vergangenen 21 Spielen hatten die Meppener nur einen Sieg gefeiert. Robin Fellhauer (13.) hatte die SVE in Führung geschossen, die Gäste schafften durch David Blacha (15.) und Christoph Hemlein (25.) die zwischenzeitliche Wende im Spiel.