3. Liga: Rot-Weiss Essen – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 2:0 (0:0)

Bei Rot-Weiss Essen holte sich SpVgg Oberfranken Bayreuth eine 0:2-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Essen die Nase vorn. Aus dem Hinspiel hatten beide Mannschaften einen Punkt mitgenommen, als man sich mit einem 1:1 voneinander getrennt hatte.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der 59. Minute änderte Christoph Dabrowski das Personal und brachte Oguzhan Kefkir und Ron Berlinski mit einem Doppelwechsel für Cedric Harenbrock und Kevin Holzweiler auf den Platz. Felix Herzenbruch brach für Rot-Weiss Essen den Bann und markierte in der 61. Minute die Führung. Thomas Kleine wollte Bayreuth zu einem Ruck bewegen und so sollten Christoph Fenninger und Luke Hemmerich eingewechselt für Tim Latteier und Agyemang Diawusie neue Impulse setzen (65.). Der Treffer von Björn Rother ließ nach 69 Minuten die 15.297 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung von Essen. Mit Thomas Eisfeld und Isaiah Young nahm Christoph Dabrowski in der 70. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Clemens Fandrich und Sandro Plechaty. Am Ende behielt Rot-Weiss Essen gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth die Oberhand.

Die Trendkurve von Essen geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 13, mittlerweile hat man Platz neun der Rückrundentabelle inne. Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der Gastgeber liegt nun auf Platz zwölf. Rot-Weiss Essen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

46 Tore kassierte Bayreuth bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 3. Liga. Der Gast holte auswärts bisher nur acht Zähler. Der achte Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von SpVgg Oberfranken Bayreuth. In der Tabelle liegt Bayreuth nach der Pleite weiter auf dem 15. Rang. SpVgg Oberfranken Bayreuth baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.