3. Liga: Rot-Weiss Essen – SpVgg Oberfranken Bayreuth (Sonntag, 13:00 Uhr)

SpVgg Oberfranken Bayreuth will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Rot-Weiss Essen punkten. Zuletzt spielte Essen unentschieden – 1:1 gegen den FC Ingolstadt 04. Letzte Woche gewann SpVgg Oberfranken Bayreuth gegen den FSV Zwickau mit 5:3. Somit nimmt Bayreuth mit 25 Punkten den 15. Tabellenplatz ein. Das Hinspiel zwischen Bayreuth und Rot-Weiss Essen endete 1:1.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Essen sind 15 Punkte aus elf Spielen. Wer die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 53 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Am liebsten teilt das Heimteam die Punkte. Da man aber auch siebenmal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Die letzten Auftritte von Rot-Weiss Essen waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.