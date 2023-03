3. Liga: Rot-Weiss Essen – VfL Osnabrück (Dienstag, 19:00 Uhr)

Osnabrück will die Erfolgsserie von drei Siegen bei Rot-Weiss Essen ausbauen. Essen zog gegen den FC Erzgebirge Aue am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren. Letzte Woche gewann Osnabrück gegen VfB Oldenburg mit 2:0. Damit liegt der VfL Osnabrück mit 43 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Ein Tor machte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied. Der VfL Osnabrück siegte mit 1:0.

Rot-Weiss Essen steht aktuell auf Position 13 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Wer die Mannschaft von Coach Christoph Dabrowski als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 54 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison.

Auf achtem Rang hielt sich Osnabrück in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die zweite Position inne. Die Stärke des Teams von Tobias Schweinsteiger liegt in der Offensive – mit insgesamt 51 erzielten Treffern. Der Gast tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.