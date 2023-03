3. Liga: SV Meppen – SC Verl (Dienstag, 19:00 Uhr)

Meppen will nach vier Spielen ohne Sieg gegen den SC Verl endlich wieder einen Erfolg landen. Der SV Meppen trennte sich im vorigen Match 2:2 von SV 07 Elversberg. Gegen Hallescher FC kam Verl im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (2:2). Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung (2:2) begnügt.

Die Trendkurve von Meppen geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 20, mittlerweile hat man Platz 16 der Rückrundentabelle inne. Mit nur 20 Zählern auf der Habenseite ziert die Elf von Ernst Middendorp das Tabellenende der 3. Liga. Der Angriff ist bei den Gastgebern die Problemzone. Nur 25 Treffer erzielte der SV Meppen bislang. Der bisherige Ertrag von Meppen in Zahlen ausgedrückt: drei Siege, elf Unentschieden und elf Niederlagen. Die vergangenen Spiele waren für den SV Meppen nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Auf des Gegners Platz hat der SC Verl noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst elf Zählern unterstreicht. Auf dem zwölften Platz der Hinserie nahm man vom Team von Coach Michel Kniat wenig Notiz. Der aktuell fünfte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz elf, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Saison von Verl verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat der SC Verl neun Siege, sieben Unentschieden und neun Niederlagen verbucht. Die passable Form von Verl belegen sieben Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.