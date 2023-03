3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SV 07 Elversberg, 2:1 (0:1)

8.500 Zuschauer wurden in der zwölften Minute Zeuge eines unglücklichen Eigentors von Julian Riedel zum 1:0 für den Gast. Der SV Waldhof Mannheim war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Das 1:1 des Heimteams stellte Fridolin Wagner sicher (71.). Dass die Mannschaft von Coach Christian Neidhart in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Adrien Lebeau, der in der 72. Minute zur Stelle war. Mit einem Doppelwechsel wollte SV 07 Elversberg frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Horst Steffen Ben Bobzien und Luca Schnellbacher für Manuel Feil und Luca Dürholtz auf den Platz (77.). Mit Marten Winkler und Pascal Sohm nahm Christian Neidhart in der 87. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Stefano Russo und Daniel Keita-Ruel. Horst Steffen wollte Elversberg zu einem Ruck bewegen und so sollten Sinan Tekerci und Eros Dacaj eingewechselt für Jannik Rochelt und Thore Jacobsen neue Impulse setzen (90.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von Waldhof.