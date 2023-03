3. Liga: TSV 1860 München – Borussia Dortmund II (Sonntag, 13:00 Uhr)

Am Sonntag trifft der TSV 1860 München auf die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Letzte Woche siegte der TSV 1860 München gegen den FC Erzgebirge Aue mit 3:1. Damit liegt 1860 mit 40 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Der BVB II schlug Zwickau am Sonntag mit 4:0 und hat somit Rückenwind. Das Hinspiel zwischen Dortmund II und 1860 endete 1:1.

Wer den TSV 1860 München als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 58 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Saison des Gastgebers verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat das Team von Günther Gorenzel-Simonitsch elf Siege, sieben Unentschieden und zehn Niederlagen verbucht. In den jüngsten fünf Auftritten brachte 1860 nur einen Sieg zustande.

Auf des Gegners Platz hat Borussia Dortmund II noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst elf Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert der Gast auf Platz 16, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Insbesondere an vorderster Front kommt der BVB II nicht zur Entfaltung, sodass nur 28 erzielte Treffer auf das Konto der Mannschaft von Coach Jan Zimmermann gehen. Die bisherige Ausbeute von Dortmund II: acht Siege, drei Unentschieden und 17 Niederlagen.