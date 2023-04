3. Liga: Borussia Dortmund II – SV Meppen (Samstag, 14:00 Uhr)

Auf fremden Plätzen läuft es für Meppen bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere neun Zähler. Die Gäste belegen mit 24 Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Im Angriff brachte der SV Meppen deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur 32 geschossenen Treffern erkennen lässt. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte Meppen in den vergangenen fünf Spielen.