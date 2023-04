3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr)

Der SC Verl will die Erfolgsserie von drei Siegen beim FC Ingolstadt 04 ausbauen. Die 14. Saisonniederlage kassierte der FCI am letzten Spieltag gegen den FC Viktoria Köln. Verl gewann das letzte Spiel gegen Borussia Dortmund II mit 2:1 und liegt mit 39 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Ein Tor hatte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied gemacht. Am Ende hatte der SC Verl einen knappen 2:1-Sieg gefeiert.