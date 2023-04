3. Liga: FC Ingolstadt 04 – VfB Oldenburg, 0:2 (0:2)

Für den FC Ingolstadt 04 gab es in der Heimpartie gegen VfB Oldenburg, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Im Hinspiel hatte sich der FCI auf dem Platz von Oldenburg die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und mit 3:0 gewonnen.

VfB Oldenburg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Leon Deichmann traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Patrick Hasenhüttl beförderte das Leder zum 2:0 des Teams von Coach Fuat Kilic über die Linie (17.). Mit einem Doppelwechsel wollte Ingolstadt frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Michael Köllner Tim Civeja und Felix Keidel für Rico Preißinger und Hans Nunoo Sarpei auf den Platz (26.). Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Mit Justin Plautz und Marc Stendera nahm Fuat Kilic in der 73. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Rafael Brand und Max Wegner. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Gansloweit (Dortmund) siegte Oldenburg gegen den FC Ingolstadt 04.