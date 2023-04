3. Liga: FC Ingolstadt 04 – VfB Oldenburg (Samstag, 14:00 Uhr)

VfB Oldenburg will beim FC Ingolstadt 04 die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Der FCI muss sich nach dem souveränen Sieg im letzten Spiel nicht verstecken. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Oldenburg ernüchternd. Gegen die SV Wehen Wiesbaden kassierte man eine 1:2-Niederlage. Ingolstadt hatte im Hinspiel bei VfB Oldenburg die Nase klar mit 3:0 vorn gehabt.

Die Heimbilanz des FC Ingolstadt 04 ist ausbaufähig. Aus 15 Heimspielen wurden nur 15 Punkte geholt. Gegenwärtig rangiert die Mannschaft von Coach Michael Köllner auf Platz 14, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Mangelnde Aggressivität scheint nicht das Problem der Heimmannschaft zu sein, wie die Kartenbilanz (73-4-2) der vorangegangenen Spiele zeigt. Bisher verbuchte der FCI zehnmal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen fünf Unentschieden und 15 Niederlagen. In den letzten fünf Spielen schaffte Ingolstadt lediglich einen Sieg.

Auf des Gegners Platz hat Oldenburg noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst 14 Zählern unterstreicht. Mit lediglich 27 Zählern aus 30 Partien steht die Elf von Fuat Kilic auf einem Abstiegsplatz. Wer die Gäste als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 66 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. In der Verteidigung von VfB Oldenburg stimmt es ganz und gar nicht: 56 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Sieben Siege, sechs Unentschieden und 17 Niederlagen stehen bis dato für Oldenburg zu Buche. Mit dem Gewinnen tat sich VfB Oldenburg zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.