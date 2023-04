3. Liga: FC Viktoria Köln – FC Ingolstadt 04, 3:1 (1:0)

Ingolstadt geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Robin Meißner das schnelle 1:0 für den FC Viktoria Köln erzielte. Beim FC Ingolstadt 04 kam zu Beginn der zweiten Hälfte Dominik Franke für Thomas Rausch in die Partie. Ohne weitere Tore ging es in die Pause. In der 65. Minute stellte Viktoria personell um: Per Doppelwechsel kamen David Philipp und Hamza Saghiri auf den Platz und ersetzten Mike Wunderlich und Luca Marseiler. Für das 1:1 des FCI zeichnete Patrick Schmidt verantwortlich (72.). Dass Vikt. Köln in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von André Becker, der in der 78. Minute zur Stelle war. Philipp erhöhte für die Elf von Olaf Janßen auf 3:1 (83.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Jürgensen (Hamburg) feierte die Heimmannschaft einen dreifachen Punktgewinn gegen Ingolstadt.