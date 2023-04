3. Liga: FC Viktoria Köln – MSV Duisburg (Montag, 19:00 Uhr)

Nachdem es in den letzten fünf Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will der MSV Duisburg gegen den FC Viktoria Köln in die Erfolgsspur zurückfinden. Viktoria erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 2:3 als Verlierer im Duell mit SV 07 Elversberg hervor. Die elfte Saisonniederlage kassierten die Zebras am letzten Spieltag gegen Borussia Dortmund II. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung (1:1) begnügt.