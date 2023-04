3. Liga: FSV Zwickau – 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 14:00 Uhr)

Zwickau trifft am Sonntag mit Saarbrücken auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Am letzten Samstag verlief der Auftritt des FSV Zwickau ernüchternd. Gegen die SV Wehen Wiesbaden kassierte man eine 3:4-Niederlage. Letzte Woche siegte Saarbrücken gegen den SV Waldhof Mannheim mit 2:1. Damit liegt der 1. FC Saarbrücken mit 52 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Der 1. FC Saarbrücken kam im Hinspiel gegen Zwickau zu einem knappen 3:2-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?