3. Liga: Hallescher FC – FC Erzgebirge Aue, 5:2 (1:2)

Die 10.756 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Tom Zimmerschied brachte Hallescher FC bereits in der vierten Minute in Front. Lange währte die Freude der Mannschaft von Trainer Sreto Ristic nicht, denn schon in der sechsten Minute schoss Erik Majetschak den Ausgleichstreffer für den FC Erzgebirge Aue. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Marvin Stefaniak in der 23. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Tunay Deniz trug sich in der 74. Spielminute in die Torschützenliste ein. Niklas Kreuzer verwandelte in der 81. Minute einen Elfmeter und brachte Halle die 3:2-Führung. Kurz darauf traf Dominik Steczyk in der Nachspielzeit für die Heimmannschaft (90.). Zum Schluss feierte Hallescher FC einen dreifachen Punktgewinn gegen Aue.