3. Liga: MSV Duisburg – SV 07 Elversberg, 2:2 (1:2)

Nick Woltemade brachte den Tabellenführer in der 13. Minute nach vorn. Niklas Kölle vollendete in der 32. Minute vor 9.087 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Der Treffer zum 2:1 sicherte SV 07 Elversberg nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Woltemade in diesem Spiel (39.). Ein Tor auf Seiten der Gäste machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der Pause stellte Torsten Ziegner um und schickte in einem Doppelwechsel Benjamin Girth und Kolja Pusch für Rolf Feltscher und Caspar Jander auf den Rasen. Für das zweite Tor von Duisburg war Girth verantwortlich, der in der 61. Minute das 2:2 besorgte. Mit Thore Jacobsen und Luca Schnellbacher nahm Horst Steffen in der 80. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Semih Sahin und Valdrin Mustafa. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich der MSV Duisburg und Elversberg mit einem Unentschieden.