3. Liga: MSV Duisburg – SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Zebras bekommen es am Samstag mit einem Team zu tun, dessen jüngste Auftritte von Erfolg gekrönt waren. Gegen den FC Viktoria Köln kam Duisburg im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (2:2). Wiesbaden hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man den TSV 1860 München mit 2:0. Im Hinspiel strich der MSV Duisburg die volle Punktzahl ein und feierte einen 3:1-Erfolg über die SV Wehen Wiesbaden. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?

Die Heimbilanz der Zebras ist ausbaufähig. Aus 15 Heimspielen wurden nur 16 Punkte geholt. Gegenwärtig rangiert die Mannschaft von Coach Torsten Ziegner auf Platz 13, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Wer die Heimmannschaft als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 65 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Der bisherige Ertrag von Duisburg in Zahlen ausgedrückt: neun Siege, neun Unentschieden und zwölf Niederlagen.