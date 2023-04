3. Liga: Rot-Weiss Essen – SV Waldhof Mannheim, 0:3 (0:1)

Marc Schnatterer trug sich in der 31. Spielminute in die Torschützenliste ein. Die Pausenführung von Mannheim fiel knapp aus. Christoph Dabrowski von Essen nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Felix Bastians blieb in der Kabine, für ihn kam Mustafa Kourouma. Adrian Malachowski erhöhte für den SV Waldhof Mannheim auf 2:0 (52.). In der 61. Minute änderte Christoph Dabrowski das Personal und brachte Isaiah Young und Lawrence Ennali mit einem Doppelwechsel für Moritz Römling und Thomas Eisfeld auf den Platz. Der Treffer von Marten Winkler aus der 84. Minute beförderte Waldhof vor 17.077 Zuschauern endgültig auf die Siegerstraße. Mit Dominik Martinovic und Bentley Baxter Bahn nahm Christian Neidhart in der 85. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Berkan Taz und Stefano Russo. Die 0:3-Heimniederlage von Rot-Weiss Essen war Realität, als Schiedsrichter Oldhafer (Poppenbüttel) die Partie letztendlich abpfiff.