3. Liga: Rot-Weiss Essen – SV Waldhof Mannheim (Sonntag, 14:00 Uhr)

Am kommenden Sonntag trifft Rot-Weiss Essen auf Waldhof. Am vergangenen Samstag ging Essen leer aus – 1:2 gegen SG Dynamo Dresden. Letzte Woche gewann der SV Waldhof Mannheim gegen den Sport-Club Freiburg II mit 2:1. Damit liegt Mannheim mit 51 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte Rot-Weiss Essen ein Tor mehr erzielt und mit dem 2:1 so das bessere Ende für sich.

Gegenwärtig rangiert die Mannschaft von Christoph Dabrowski auf Platz 14, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Wer die Heimmannschaft als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 64 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Essen auch nur ein Sieg in fünf Partien.