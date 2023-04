3. Liga: SC Verl – Borussia Dortmund II (Montag, 19:00 Uhr)

Setzt der SC Verl der Erfolgswelle der Reserve von Borussia Dortmund ein Ende? Die jüngsten Auftritte der Gäste brachten eine starke Ausbeute ein. Verl gewann das letzte Spiel und hat nun 42 Punkte auf dem Konto. Hinter dem BVB II liegt ein erfolgsgekröntes letztes Spiel. Gegen den SV Meppen verbuchte man einen 1:0-Erfolg. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte Dortmund II denkbar knapp beim 1:0 die Oberhand behalten.

Wer den SC Verl als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 68 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Mit elf Siegen weist die Bilanz der Heimmannschaft genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Die Mannschaft von Michel Kniat ist im Fahrwasser und holte aus den jüngsten fünf Matches sieben Punkte.

Gegenwärtig rangiert Borussia Dortmund II auf Platz 15, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Nach 31 Spielen verbucht die Elf von Coach Jan Zimmermann zehn Siege, vier Unentschieden und 17 Niederlagen auf der Habenseite. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich der BVB II in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.