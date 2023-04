3. Liga: Sport-Club Freiburg II – FSV Zwickau (Sonntag, 13:00 Uhr)

Die Zweitvertretung des Sport-Club will nach vier Spielen ohne Sieg gegen Zwickau endlich wieder einen Erfolg landen. Freiburg II musste sich am letzten Spieltag gegen den SV Waldhof Mannheim mit 1:2 geschlagen geben. Gegen den 1. FC Saarbrücken war für den FSV Zwickau im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Der Sport-Club Freiburg II kam im Hinspiel gegen Zwickau zu einem knappen 1:0-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?

Freiburg II trifft auf einen hartgesottenen Gegner. Der FSV Zwickau ging zur Sache und kassierte bereits 67 Gelbe Karten. Ist der Sport-Club Freiburg II für den Schlagabtausch gewappnet? Mit 17 Siegen war der Sport-Club genauso häufig erfolgreich, wie Zwickau in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will. Freiburg II wie auch der FSV Zwickau haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.