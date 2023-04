3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SG Dynamo Dresden (Samstag, 14:00 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (10-4-1) dürfte der Sport-Club selbstbewusst antreten. Das Team von Trainer Thomas Stamm bekleidet mit 59 Zählern Tabellenposition zwei. Wer die Heimmannschaft besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 26 Gegentreffer kassierte Freiburg II. 17 Erfolge, acht Unentschieden sowie vier Pleiten stehen aktuell für den Sport-Club Freiburg II zu Buche. In den letzten fünf Spielen schaffte der Sport-Club lediglich einen Sieg.