3. Liga: SV Waldhof Mannheim – Hallescher FC, 4:1 (2:1)

Die 10.004 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Tunay Deniz brachte die Gäste bereits in der sechsten Minute in Front. Ein frühes Ende hatte das Spiel für Niklas Kreuzer von der Elf von Coach Sreto Ristic, der in der 14. Minute vom Platz musste und von Lucas Halangk ersetzt wurde. Das 1:1 von Mannheim stellte Marc Schnatterer sicher (27.). Marten Winkler stellte die Weichen für die Heimmannschaft auf Sieg, als er in Minute 36 mit dem 2:1 zur Stelle war. Das Team von Trainer Christian Neidhart hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Doppelpack für den SV Waldhof Mannheim: Nach seinem zweiten Tor (55.) markierte Winkler wenig später seinen dritten Treffer (60.). Mit einem Doppelwechsel holte Sreto Ristic Dominik Steczyk und Sebastian Müller vom Feld und brachte Nik Omladic und Elias Löder ins Spiel (59.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Erbst (Gerlingen) siegte Waldhof gegen Halle.