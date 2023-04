3. Liga: TSV 1860 München – SpVgg Oberfranken Bayreuth (Samstag, 14:00 Uhr)

Bayreuth trifft am Samstag (14:00 Uhr) auf 1860. Bei der SV Wehen Wiesbaden gab es für den TSV 1860 München am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Jüngst brachte Hallescher FC SpVgg Oberfranken Bayreuth die 18. Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte Bayreuth denkbar knapp beim 1:0 die Oberhand behalten.