3. Liga: TSV 1860 München – VfL Osnabrück, 3:0 (1:0)

Joseph Boyamba brachte den VfL Osnabrück in der 39. Minute ins Hintertreffen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der TSV 1860 München, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Mit einem Doppelwechsel holte Tobias Schweinsteiger Manuel Haas und Lukas Kunze vom Feld und brachte Henry Rorig und Jannes Wulff ins Spiel (64.). Boyamba schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (70.). In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Noel Niemann von Osnabrück wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (74.). Die Gäste stellten in der 79. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickten Oliver Wähling, Leandro Putaro und Felix Higl für Omar Haktab Traoré, Paterson Chato und Marc Heider auf den Platz. Mit Marcel Bär und Stefan Lex nahm Maurizio Jacobacci in der 82. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Meris Skenderovic und Raphael Holzhauser. Der Treffer von Jesper Verlaat aus der 89. Minute bedeutete vor 15.000 Zuschauern den Sieg für 1860. Als der Unparteiische Kessel (Norheim) die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte die Heimmannschaft die drei Zähler unter Dach und Fach.