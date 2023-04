3. Liga: VfL Osnabrück – SV 07 Elversberg, 1:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den VfL Osnabrück und Elversberg ohne Torerfolg in die Kabinen. In der Schlussphase nahm Horst Steffen noch einen Doppelwechsel vor. Für Semih Sahin und Manuel Feil kamen Luca Dürholtz und Ben Bobzien auf das Feld (78.). 13.782 Zuschauer waren gekommen, um möglichst viele Tore zu sehen, doch bisher: Fehlanzeige! In der 79. Minute dann endlich die Erlösung – Ba-Muaka Simakala traf zum 1:0 für Osnabrück. Tobias Schweinsteiger nahm mit der Einwechslung von Niklas Wiemann das Tempo raus, Robert Tesche verließ den Platz (90.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem VfL Osnabrück und SV 07 Elversberg aus.