3. Liga: FC Erzgebirge Aue – Borussia Dortmund II, 3:3 (1:1)

Im Spiel des FC Erzgebirge Aue gegen die Reserve von Dortmund gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Aue beim Stand von 1:0 zum Sieger gemacht.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Paul-Philipp Besong sein Team in der 26. Minute. Wenige Minuten später holte Pavel Dotchev Dimitrij Nazarov vom Feld und setzte auf die Qualitäten von Borys Tashchy (30.). Michael Eberwein witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Borussia Dortmund II ein (39.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Sam Schreck erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte dem BVB II durch einen Selbsttreffer das 2:1 (47.). Tashchy schoss für den FC Erzgebirge Aue in der 62. Minute das zweite Tor. Dass Dortmund II in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Justin Njinmah, der in der 74. Minute zur Stelle war. Gelesen war die Messe für Aue noch nicht, als Erik Majetschak und Antonio Jonjic bei einem Doppelwechsel für Marco Schikora und Marvin Stefaniak auf das Feld kamen (76.). Kurz vor Ende der Partie war es Besong, der die Gastgeber rettete und den Ausgleich markierte (85.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Schiedsrichter Nouhoum (Oberweikertshofen) die Begegnung beim Stand von 3:3 schließlich abpfiff.