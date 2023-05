3. Liga: FC Viktoria Köln – Borussia Dortmund II, 1:1 (0:1)

Can Özkan machte in der 28. Minute das 1:0 von Dortmund II perfekt. Die Mannschaft von Coach Jan Zimmermann führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Vikt. Köln kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Patrick Koronkiewicz, Patrick Sontheimer und Marcel Risse standen jetzt Luca Marseiler, André Becker und Niklas May auf dem Platz. In der 60. Minute stellte Jan Zimmermann um und schickte in einem Doppelwechsel Guillermo Bueno Lopez und Niklas Dams für Tom Rothe und Soumaila Coulibaly auf den Rasen. Mike Wunderlich versenkte den Ball in der 71. Minute im Netz von Borussia Dortmund II. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der FC Viktoria Köln und der BVB II schließlich mit einem Remis.