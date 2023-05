3. Liga: Hallescher FC – Rot-Weiss Essen (Samstag, 14:00 Uhr)

Entgegen dem Trend – Rot-Weiss Essen schafft in den letzten fünf Spielen nicht einen Sieg – soll für die Gäste im Duell mit Halle wieder ein Erfolg herausspringen. Am letzten Spieltag nahm Hallescher FC gegen den 1. FC Saarbrücken die 15. Niederlage in dieser Spielzeit hin. Das letzte Ligaspiel endete für Essen mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen den TSV 1860 München. Tore waren zwischen beiden Mannschaften im Hinspiel Mangelware (0:0), nun hoffen die Fans auf „Offensivkost“.