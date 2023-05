3. Liga: Rot-Weiss Essen – SC Verl (Samstag, 13:30 Uhr)

Nach sechs Ligaspielen ohne Sieg braucht Essen mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Samstag, im Spiel gegen Verl. Am vergangenen Spieltag verlor Rot-Weiss Essen gegen Hallescher FC und steckte damit die 13. Niederlage in dieser Saison ein. Zuletzt kassierte der SC Verl eine Niederlage gegen den Sport-Club Freiburg II – die 14. Saisonpleite. Im Hinspiel fand sich beim Stand von 1:1 kein Sieger. Wird es im Rückspiel anders?